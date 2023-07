Acidente entre carro e carreta mata dois homens na BR-251

432

Corpos foram retirados de dentro do carro e entregues para a Polícia Civil de Pedra Azul (foto: CBMMG)

Dois homens, de 41 e 51 anos, morreram em um acidente entre carro e carreta na tarde dessa segunda-feira (3/7), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas



Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida foi na altura do km 223. O carro, um Volkswagen Fox, ficou no meio da pista e interditou os dois lados da rodovia. A carreta ficou tombada às margens da via.



O motorista e um passageiro do carro morreram no local do acidente. Os corpos ficaram presos à lataria. Outra vítima, que estava no banco do passageiro, foi socorrida com ferimentos leves.

O condutor da carreta, de 51 anos, foi encaminhado para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros retirou os corpos de dentro do carro e entregou para a Polícia Civil de Pedra Azul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu no local cuidando da segurança do trânsito. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.