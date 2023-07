Motorista mata mulher que passeava com cachorro, foge e é detido

432





Uma mulher, de 35 anos, foi atropelada e morta por um motorista em alta velocidade na noite desse domingo (2/7), em Cataguases, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima passeava com o cachorro quando foi atropelada. Ela morreu no local. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu sentido Juiz de Fora, a 119 quilômetros do local do crime.





Já em Juiz de Fora, a Polícia Militar montou um cerco para deter o motorista. No Bairro de Lourdes, próximo a uma das entradas da cidade, o motorista percebeu a presença da PM e tentou fugir do local.

Motorista atropelou mulher que passeava com o cachorro em Cataguases (foto: PMMG) Segundo a PM, ele conduziu o veículo na contramão e em alta velocidade, colocando a vida de pedestres e outros motoristas em risco. Na altura do bairro Ladeira, ele foi detido.

O motorista estava acompanhado de uma garota de programa, que estava no banco do carona. Dentro do veículo foram encontrados oito papelotes de cocaína. O motorista é dono de uma concessionária em Cataguases.

Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Juiz de Fora.