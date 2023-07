Mulher com medida protetiva é assassinada a facadas; ex é suspeito do crime

Uma mulher, de 22 anos, foi assassinada a facadas na noite desse domingo (2/7), em Frutal, na região do Triângulo Mineiro. A suspeita é que o ex-companheiro da vítima tenha cometido o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na casa do suspeito do crime. A PM não sabe se a mulher foi para lá de espontânea vontade, ou se foi forçada pelo ex.Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, essa dúvida existe pelo fato da vítima ter uma medida protetiva contra o ex desde julho de 2022.Quando os policiais chegaram no local do crime, encontraram a vítima morta. No local, haviam peças de roupa e uma cortina ensanguentadas.