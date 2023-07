Mês de férias: confira os eventos para a criançada em BH

Confira a programação das férias de julho em BH (foto: Coleguium/Divulgac%u0327a%u0303o) As tão sonhadas férias de julho se aproximam, momento em que as crianças aproveitam para descansar, brincar e se divertir.









Os eventos estarão distribuídos em escolas, museus, teatros, centros culturais, cinema e bibliotecas. Para não ficar perdido, a reportagem do Estado de Minas separou os melhores eventos para a criançada em BH.





“Colônia de Férias do Coleguium”

17 a 28 de julho

Unidade Castelo (rua Castelo de Guimarães, 615)

Unidade Gutierrez (rua General Andrade Neves, 869)





Crianças de 2 a 6 anos podem participar do evento, que conta com uma programação que inclui jogos, yoga, contação de histórias, aula de culinária e muita “mão na massa”.





Para participar, as famílias têm diferentes possibilidades de contratação e podem escolher entre o regime de meio período ou integral. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3490-5000 (opção 5).





“Fora da caixa”

Aulas: Seg - Qui (08:00 - 22:00), Sex (08:00 - 21:00), Sab (08:00 - 14:00)

Av. João Pinheiro, 277, bairro Funcionários

A intenção do “Fora da Caixa” é tirar as crianças da frente das telas dos celulares, com uma proposta diversa e lúdica. Uma das alternativas são os cursos e oficinas lançados nesse período com diferentes enfoques: culinária, dança, música, teatro, artesanato e desenho.

O público alvo é as crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, e o objetivo é despertar o fazer artístico e aprimorar as habilidades criativas, sensoriais e visuais-espaciais dos pequenos.

Show do grupo “Pé de Sonho”

08/07 às 11 horas

Palácio da Liberdade, Funcionários





O grupo “Pé de Sonho” realiza no próximo sábado (8/7) uma apresentação gratuita no Palácio da Liberdade.





A entrada é gratuita, por ordem de chegada! Não é necessário retirar ingresso, mas é sujeito a lotação.

Cine Santa Tereza

1 a 29 de julho, às 16h30

R. Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza









O Cine Santa Tereza recebe o Festival Infantil de Férias, que exibe uma programação especial de filmes dedicada às crianças e aos adolescentes. A programação reúne a magia e a criatividade de um dos mais inovadores estúdios de animação digital da atualidade: a Pixar Animation Studios; assim como alguns filmes clássicos dos anos 80 e 90 que são diversão garantida para toda a família.





A criançada poderá conferir, ainda, uma sessão especial da série Flecha Selvagem, coleção de vídeos com narração de Ailton Krenak.





A programação é gratuita e os ingressos ficam disponíveis parcialmente pelo site do sympla e uma parte é sempre reservada para distribuição na bilheteria do Cinema, 30 minutos antes da sessão.





A programação completa está disponível no site da Prefeitura





Biblioteca Infantil

8, 15, 22 e 29 de julho às 10h

18, 20 e 27 de julho às 14h30

Rua Guaicurus, 50 - Centro









A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH) oferece programação infantil nas manhãs de sábado, a partir das 10h. As “Manhãs Encantadas” serão um encontro marcado com a fantasia através da narração de histórias, leituras compartilhadas e oficinas literárias.

Os eventos mais aguardados estão no dia 20, quando haverá uma leitura compartilhada do sucesso “As Férias da Bruxa Onilda”, de autoria de Roser Capdevila, seguida de interação com a criançada. Já no dia 27, as crianças poderão se aventurar na oficina “Meu Pequeno Dicionário”, criando seu próprio exemplar a partir de suas vivências.





Centros Culturais, teatros e museus

Centros Culturais

Os Centros Culturais municipais oferecem diversas atividades gratuitas, ao longo de julho, que acontecem em diversas regionais da cidade.

Entre as atrações estão brincadeiras, jogos, gincanas, contação de histórias, práticas esportivas, exibições de filmes, aula de capoeira e taekwondo, apresentações artísticas, oficinas de artes e artesanato, entre outras atividades.

Teatro

A programação infantil também ganha destaque nos teatros públicos municipais com espetáculos voltados para as crianças e suas famílias. Os valores dos ingressos variam de acordo com cada peça teatral e podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na bilheteria dos teatros, a partir de duas horas de antecedência.

Entre as peças em cartaz estão adaptações de livros como “Chapeuzinho Vermelho” e “Os Três Porquinhos”, e filmes como “Frozen” e “Pluft! O Fantasminha”.

Museu

Os museus oferecem uma série de atrações gratuitas, como visitações guiadas voltadas ao público infantil e oficinas de carimbaria. Na Pampulha, em parceria com o Instituto Lumiar, o Projeto Museus Pampulha promove atividades nos jardins do Museu de Arte da Pampulha e do Museu Casa Kubitschek, que exploram de forma lúdica e divertida os elementos dos jardins dos museus, projetados por Roberto Burle Marx, o maior paisagista moderno.

Já o Museu da Imagem e do Som conta com oficinas de xadrez e fotografia com o telefone celular, especialmente planejadas para as crianças.

O Museu da Moda oferta as oficinas gratuitas “Bonecas de Papel à moda do Alceu Penna” e “Brincando de Estilista”, além do espetáculo de mágica “52 Acasos”.