Operação da PF desmonta quadrilha especializada em fraude de seguros em BH

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em BH (foto: PF/Divulgação) Uma quadrilha especializada em fraudar seguros de veículos foi desarticulada pela Polícia Federal (PF) durante operação realizada na manhã desta segunda-feira (3). Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra membros do grupo, todos em Belo Horizonte. O golpe teria rendido mais de R$ 650 milhões para os criminosos.





Segundo a PF, o dono da quadrilha utilizava pessoas “laranjas” para gerir o negócio. No esquema, o suspeito lavava dinheiro para embolsar os valores do rateio pago pelos “associados”. Ele também mantinha outras empresas em seu nome para participar do golpe.









A empresa faz parte de um grupo de “associações” que cresceu no Brasil nos últimos anos. Elas são lucrativas e atuam na ilegalidade por não terem autorização do estado para comercializar os seguros. Essa venda só pode ser feita após uma licença adquirida pelo órgão responsável.





O esquema ilude a vítima, com promessas de cobertura inexistente, por meio de publicidades em camisas de times de futebol, rádio e outdoors.





A pessoa opta por contratar o serviço, mas é surpreendida quando precisa de atendimento. As oficinas são de má qualidade, não há indenização de danos e os valores devidos não são repassados.





O inquérito segue para o Ministério Público Federal (MPF). O líder da organização vai responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, crime contra as relações de consumo e por operar uma organização sem licença.