Duas cidades de Minas registram as menores temperaturas do Brasil

432





Maria da Fé registrou 2,7°C nesta segunda-feira (3/7) (foto: William Siqueira/Divulgação) A cidade de Maria da Fé e Caldas, ambas no Sul de Minas, registraram as menores temperaturas do Brasil nesta segunda-feira (03/07), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros marcaram 2,7°C e 4°C, respectivamente. O terceiro lugar ficou com o município de Pico do Couto, no Rio de Janeiro, onde a temperatura foi de 5,6°C.

Menores temperaturas no Brasil

Maria da Fé (MG): 2,7°C

Caldas (MG): 4,0°C

Pico do Couto (RJ): 5,6°C

Bom Jardim da Serra (SC): 6,0°C

Águas Vermelhas (MG): 6,2°C

Bambuí (MG): 6,3°C

Previsão para Minas Gerais

A previsão do Inmet é de frio na maior parte do estado. As regiões Norte e Leste de Minas terão céu parcialmente nublado com nevoeiro, nesta segunda feira. No restante do estado, o céu fica claro a parcialmente nublado.





Confira a temperaturas mínimas e máximas em MG: