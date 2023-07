Polícia prende dois suspeitos de crimes na região do Barreiro

432

Delegado Guilherme Catão acredita que outros crimes poderão ser desvendados a partir das duas prisões (foto: PCMG/Divulgação)

Um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos no Bairro Flávio Marques Lisboa, região do Barreiro, Oeste de Belo Horizonte, começam a ser desvendados com a prisão pela Polícia Civil de dois homens, de 35 e 41 anos, nessa sexta-feira (30/6).

Segundo as investigações, o suspeito de 41 anos teria sido o mandante dos crimes e seria também o chefe do tráfico de drogas naquela região. O outro homem tem passagens pelo sistema prisional. Um terceiro suspeito está foragido e está sendo procurado.

Em fevereiro deste ano, uma jovem de 19 anos levou um tiro na região cervical e um homem, de 28, morreu executado com 13 tiros. Ele seria membro do mesmo grupo criminoso.

O delegado Guilherme Guimarães Catão, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), fala da importância das prisões. “Tendo em vista a grande dificuldade que a região, dominada pelo tráfico de drogas, oferece a qualquer investigação, tivemos êxito em elucidar um crime grave dessa natureza.”

Sobre os crimes de fevereiro, ele explica que “quando a vítima saiu para mexer no som do carro, três autores chegaram e efetuaram vários disparos. Foram 13, sendo que um, infelizmente, atingiu a cervical de uma moça de 19 anos que não tinha envolvimento algum. Ela resistiu”.