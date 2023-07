Chefe do tráfico preso estava na lista dos mais procurados do estado

432

Clébio estava na lista dos homens mais procurados do estado (foto: MPMG/Divulgação) Clébio Pereira Rosa, de 44 anos, preso na manhã desta sexta-feira (30/6), após uma operação da Polícia Militar com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), é considerado um dos homens mais perigosos do estado e estava com o nome na lista do Procura-se.









Clébio é conhecido por ser o chefe do tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Líder da organização criminosa Organização Terrorista do Arara (OTA), ele também tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

Um dos mandatos é por um homicídio ocorrido em 2001. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no dia 12 de maio, Clebim, como era conhecido, e outros três comparsas armaram uma emboscada para assassinar um desafeto.





A vítima teria ido até uma festa no Bairro Serra, em BH, e foi surpreendida pelo grupo. Ele foi executado a tiros no local. A vítima estaria planejando se vingar do grupo após eles terem assassinado seu irmão.





Clebim foi preso em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dentro de um condomínio de luxo na cidade. Ele foi localizado após o trabalho de inteligência da PM. Agentes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também participaram da ação e apreenderam quatro celulares e documentos que vão auxiliar no restante da investigação