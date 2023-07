Mulher liga para celular de irmão e é avisada sobre morte por PM

432

Homem chegou a ser resgatado com vida pela Polícia Militar, mas morreu logo depois de dar entrada na UPA Sabará (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 35 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (30/6), na rodovia estadual MGC-262, no bairro Sobradinho, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou a ser resgatado com vida pela Polícia Militar e encaminhado para a UPA Sabará, onde morreu logo depois de dar entrada ao atendimento médico.

Uma testemunha contou aos policiais que viu o momento em que um motociclista transitava na rodovia no sentido Belo Horizonte quando fez uma manobra, passou em pelo canteiro central e foi em direção a vítima.

O suspeito, então, apontou uma arma para a vítima, que, ainda segundo a testemunha, parecia estar passando algo para o motociclista. Logo depois, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo, R$ 72 em dinheiro e um celular. Durante o registro da ocorrência, o telefone da vítima começou a tocar e os agentes atenderam uma mulher, que se identificou como irmã do homem, e informaram sobre o crime.

Uma viatura foi até a casa dela, que confirmou a identidade do irmão por meio de uma foto. No momento do crime, o homem estava sem documento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.