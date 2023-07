Dupla é presa depois de roubar carga de duas toneladas em BH

432

Carga roubada foi recuperada (foto: PCMG/Divulgação) Dois homens, de 20 e 34 anos, foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (30/6) suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de cargas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o delegado Carlos Eduardo Vaz, responsável pela investigação, o motorista do veículo foi rendido e ficou quase duas horas com os suspeitos. “A vítima, motorista do caminhão, nos relatou que foi abordada por um trio em um automóvel, que exigiu a sua parada. Em seguida, o caminhoneiro foi colocado no carro dos suspeitos, que circularam por quase duas horas com ele por Belo Horizonte e Região Metropolitana, até liberá-lo”, disse.

A carga seria levada para o supermercado do dono da quadrilha, também na Região do Barreiro. Este mesmo homem realizava a escola da carga roubada. Ele conseguiu fugir dos policiais.





O homem de 34 anos possui passagens pela polícia por diversos crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio.





As investigações prosseguem.