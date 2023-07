Homem é preso por amarrar e espancar companheira em Contagem

432

Informações foram repassadas em coleitva na manhã desta sexta-feira (30/6) (foto: PCMG/Divulgação) Um homem, de 38 anos, foi preso nessa quinta-feira (29/6), suspeito de manter a namorada, de 24 anos, em cárcere privado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









De acordo com a delegada Mellina Clemente, responsável pela investigação, tudo começou no último dia 17. "A vítima relatou que, no dia 17, ela e o companheiro deixaram a filha com os avós e foram a um show de pagode. Quando chegaram em casa, o marido começou a suspeitar de que ela o havia traído. A mulher foi dormir, e, quando acordou, o suspeito falou que ia fazer uma brincadeira e amarrou as mãos e os pés da vítima”, disse.





A vítima foi socorrida pelos sogros, que suspeitaram da ação criminosa quando foram até a residência do casal para deixar a filha deles. Muito nervoso, o suspeito teria impedido a entrada dos pais no imóvel. Inicialmente, os sogros da vítima foram embora, mas ficaram preocupados quando o casal não compareceu a uma festa de família naquele dia.





Eles voltaram novamente até o imóvel e perceberam que havia algo errado. Mesmo insistindo para os pais não entrarem no imóvel, eles conseguiram ir até o quarto da vítima, onde a encontraram em completo estado de debilidade, devido às agressões sofridas. Então, acionaram a Polícia Militar, e o homem fugiu.





“Trabalhamos com casos de violência doméstica há muitos anos, mas esse caso, de fato, chocou nossa equipe a ponto de que, depois do atendimento à vítima, teve policial que precisou chorar de tão assustador que foi”, destacou a delegada.





O suspeito já tem registro por violência doméstica quando, em 2016, agrediu uma ex-companheira. A vítima rompeu o ligamento da mão com as agressões. Esse caso também está sob investigação.