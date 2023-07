Suspeito de integrar grupo criminoso em SP é preso no Norte de Minas

432

Suspeito foi preso em Gameleiras (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 23 anos suspeito de integrar uma facção criminosa de Rio Claro, no interior de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (30/6), em Gameleiras (cidade com 4,7 mil habitantes) localizada no Norte de Minas, informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Foragido da Justiça de São Paulo, o homem detido no Norte de Minas é suspeito de integrar um grupo criminoso rival da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o MPMG, a prisão foi feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – Regional Montes Claros, com o apoio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas da Polícia Militar de Minas Gerais e agência regional de inteligência da 11ª Região da Polícia Militar (RPM de Montes Claros). Contou ainda com a participação da agência de Inteligência do 51º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Janaúba.

A operação para a prisão do suspeito de integrar a facção criminosa foi deflagrada em atendimento ao pedido do GAECO – Regional Piracicaba/SP. O suspeito tinha escapado de ação policial em São Paulo.

Segundo o MPSP, a organização criminosa de Rio Claro é mais estruturada do que o PCC naquela região, contando com maior poder bélico. Além disso, usa fuzis para matar os seus inimigos.

Conforme informação de fonte policial, o homem foi preso na rua, depois de ser monitorado pelas equipes de inteligência.

O suspeito nasceu em Gameleiras (situada perto da divisa de Minas com a Bahia) e, há alguns anos, mudou-se para a região de Rio Claro.