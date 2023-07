Educadora é indiciada por agressão a crianças em creche municipal de Minas

432

Crianças foram agredidas por educadora em creche municipal de Três Pontas, no Sul de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)





Nas imagens, a funcionária, de 52 anos, é vista, em ao menos 24 oportunidades, maltratando sete crianças que estão sob seus cuidados.



Outras duas funcionárias, de 28 e 53 anos, que estavam na mesma sala no momento das agressões, foram indiciadas por condescendência criminosa, ou seja, por omissão do crime às autoridades.



O caso agora será encaminhado à Justiça.

Uma educadora de uma creche municipal em Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, foi indiciada por maus-tratos a sete crianças, com idades entre 1 e 2 anos. Elas foram agredidas pela funcionária com apertões, puxões e arremessos na hora da troca de fraldas e preparação para dormir.Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, os crimes ocorreram em maio e foram denunciados dias depois pela procuradoria do município. Câmeras do circuito de segurança da creche flagraram as agressões.