Frio intenso aumenta busca por agasalhos; veja onde doar

População sem teto fica mais vulnerável na época de frio e a pessoas se mobilizam para doações (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte)

Julho chegou trazendo queda nos termômetros das ruas da capital mineira. Só nos dois primeiros dias úteis do mês, dois recordes foram batidos, e as temperaturas mais baixas do ano foram registradas. Mas, com o frio intenso em Belo Horizonte, surge uma preocupação crescente em relação à população em situação de rua, que enfrenta grandes dificuldades para se proteger das condições climáticas adversas.





Com a chegada da época mais fria do ano , a fragilidade das pessoas em situação de rua aumenta. Assim como afirma Samuel Rodrigues, membro da coordenação do Movimento Nacional da População de Rua, o cuidado com essa parcela da população deve ser redobrado. “Não resta dúvida que a vulnerabilidade das pessoas aumenta na época de inverno, idosos pessoas com doenças crônicas, pneumonia, mais sensíveis a gripes. Essas pessoas têm sua saúde mais comprometida e necessitam de um cuidado maior nesse período”, afirma.





Diante dessa realidade, a Prefeitura de Belo Horizonte e diversas organizações e moradores da capital mineira e região se mobilizam para oferecer alívio e conforto a essas pessoas. Através da arrecadação de agasalhos e cobertores, busca-se suprir as necessidades básicas daqueles que vivem nas ruas.









Confira abaixo os locais e formas de doação de agasalhos, cobertores e outros itens para ajudar a população em situação de rua em Belo Horizonte e Região:





Arquidiocese de Belo Horizonte





A Arquidiocese conta com duas iniciativas voltadas para a população sem teto. Uma delas é a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida que iniciou em maio a Campanha do Agasalho 2023. A outra iniciativa é a Pastoral de Rua que, desde 1987, se tornou um centro de orientação e acolhimento para as pessoas em situação de rua que também recebe doações.





O que doar? Cobertores, agasalhos, toucas, meias, calçados e outras peças de vestuário

Cobertores, agasalhos, toucas, meias, calçados e outras peças de vestuário Onde doar? Sede da Acolhida - Rua Além Paraíba, nº 208, bairro Lagoinha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





SERVAS





A campanha “Calor Humano” do Serviço Social Autônomo (Servas) foi iniciada em maio e se estende até o dia 30 de agosto. As doações recolhidas são encaminhadas para. As cidades mais frias do estado de Minas Gerais também são contempladas e recebem doações de roupas.





“Contamos com uma corrente do bem com vários parceiros importantes para ajudar cada vez mais pessoas em vulnerabilidade social em nosso estado. Contamos com a solidariedade dos mineiros”, diz a diretora de Assistência Social do Servas, Raquel Ferreira.





O que doar? Cobertores, pares de sapato, pares de meias, casacos, camisas de manga longa, calças, gorros, cachecóis, luvas. A doação de roupas íntimas é importante, mas é necessário que elas estejam limpas, sem rasgos e sem manchas. Também são aceitas doações em dinheiro pelo Pix, por meio da chave 31991630836 – Caixa Econômica Federal– Conta corrente 3529-1)

Cobertores, pares de sapato, pares de meias, casacos, camisas de manga longa, calças, gorros, cachecóis, luvas. A doação de roupas íntimas é importante, mas é necessário que elas estejam limpas, sem rasgos e sem manchas. Também são aceitas doações em dinheiro pelo Pix, por meio da chave 31991630836 – Caixa Econômica Federal– Conta corrente 3529-1) Onde doar? Unidades Super Nosso: Alphaville – Avenida Princesa Diana, sem número, Alphaville, Nova Lima (MG)

Unidades Super Nosso: Alphaville – Avenida Princesa Diana, sem número, Alphaville, Nova Lima (MG) Gutierrez – Rua André Cavalcante, 237, Gutierrez, Belo Horizonte

Pampulha – Avenida Portugal, 2481, Santa Amélia, Belo Horizonte

Cruzeiro – Avenida Afonso Pena, 3.328, Cruzeiro, Belo Horizonte

Lourdes – Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, Belo Horizonte

Castelo – Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo, Belo Horizonte

Luxemburgo – Avenida Guaicui, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte

Nova Lima – Rodovia Januário Carneiro-0022, 8.625, Loja 17, Vale do Sereno

Gutierrez – Avenida Marques de Valência, 170, Gutierrez, Belo Horizonte

Cidade Jardim – Avenida Prudente de Morais, 374, Cidade Jardim, Belo Horizonte

Servas: Avenida Cristóvão Colombo, 683, Savassi, Belo Horizonte





Comida que Abraça

O projeto social Comida que Abraça está arrecadando doações em dinheiro e de roupas para a montagem de um Kit Frio. Com a queda de temperaturas em Belo Horizonte, o projeto divulgou a estratégia para recolhimento de doações e distribuição de itens como manta térmica, touca, luva e meia.





O que doar? Com a doação de R$18,00 você garante um cobertor nas ruas. Com a doação de R$9,00 você garante uma manta térmica nas ruas, essa manta é usada em resgate de pessoas em estado de hipotermia. Com a doação de R$22,00 você garante os itens básicos do nosso kit frio composto por touca, luva e meia. Com a doação de R$49,00 você garante a doação de todos os itens na rua. Também são recebidos agasalhos e roupas usadas em boa condição de uso.

Com a doação de R$18,00 você garante um cobertor nas ruas. Com a doação de R$9,00 você garante uma manta térmica nas ruas, essa manta é usada em resgate de pessoas em estado de hipotermia. Com a doação de R$22,00 você garante os itens básicos do nosso kit frio composto por touca, luva e meia. Com a doação de R$49,00 você garante a doação de todos os itens na rua. Também são recebidos agasalhos e roupas usadas em boa condição de uso. Onde doar? PIX no CNPJ: 43.043.804/0001-80. As roupas são recebidas na cozinha do projeto na Rua Marília 87A, Bairro Renascença.





Além disso, o projeto também faz mobilização para distribuição de alimentos com o foco para comidas que aquecem no frio. A instituição aceita voluntários que podem comparecer na Cozinha do Comida que Abraça. Mais informações no site: comidaqueabraca.org





Rede Novo Olhar Rua

A Rede Novo Olhar Rua também recebe doações para esse período de frio. Andreia Ferreira, participante do projeto, convoca a população: “Estamos passando por um frio muito intenso, pedimos doações até para evitar mortes. Contamos com a solidariedade de todo mundo.”





O que doar? Cobertores, agasalhos, roupas e alimentos.

Cobertores, agasalhos, roupas e alimentos. Onde doar? Av. Dom Pedro II, 1426, no Bairro Jardim Montanhês. Agendar através do telefone: (31) 98381-2807.





Instituto Inaper

O Instituto Inaper oferece café da manhã, banho, barbearia, atendimento social e psicológico, oficinas pedagógicas, preparo para o mercado de trabalho, orientação e apoio. E, na época de frio, recebe doações de agasalhos e cobertores também.





O que doar? Doação de agasalhos, roupas masculinas e alimentos.

Doação de agasalhos, roupas masculinas e alimentos. Onde doar? Rua Sete Lagoas, 236 - Bonfim, Belo Horizonte/ MG. Às segunda, quartas, quintas e sexta-feiras das 7h30 às 12h30. Contato no número: (31) 3422-7106





Cenáculo Espírita Thiago Maior





O Cenáculo Espírita Thiago Maior também ajuda pessoas em situação de rua. A campanha Lanche Fraterno é uma das ações assistenciais promovidas pelo cenáculo há mais de oito anos. Os lanches são entregues uma vez por semana, durante todo o ano.





O que doar? Alimentos, agasalhos, roupas, cobertores, itens de higiene pessoal

Alimentos, agasalhos, roupas, cobertores, itens de higiene pessoal Onde doar? Praça Milton Campos, 127, Bairro Serra





Polícia Militar de Minas Gerais

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), está também realizando campanha do agasalho para ajudar quem mais precisa nesses dias de inverno.





O que doar? Agasalhos e cobertores em bom estado.

Agasalhos e cobertores em bom estado. Onde doar? Base de Segurança Comunitária da PMMG, Quárteis da PMMG e CBMG

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.