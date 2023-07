Frio: PBH intensifica atendimento à população em situação de rua

432

A população em situação de rua fica mais vulnerável nas épocas de frio intenso, e PBH aciona plano de contingência para atendimento a essas pessoas (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)

A primeira semana de julho chegou quebrando recordes de frio. Nos dois primeiros dias úteis do mês, Belo Horizonte registrou as menores temperaturas do ano. E, com a previsão da continuidade de queda nas temperaturas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), acionou plano de contingência para atender à população em situação de rua, que fica mais vulnerável na época de frio. A entrega de cobertores também é intensificada e a alimentação nos restaurantes populares é adaptada para a estação.





Segundo o levantamento feito pela PBH, são servidas em média 3 mil refeições diárias à população em situação de rua, incluindo café da manhã, almoço e jantar. A oferta para este público é realizada de forma gratuita e, apenas em 2023, foram servidos cerca de 250 mil pratos. Além da intensificação da distribuição de cobertores, o cardápio servido nos Restaurantes Populares e nas unidades de acolhimento está sendo pensado para se adequar ao inverno . Preparos quentes como caldos, sopas e mingaus estão sendo oferecidos, já que ajudam a manter o corpo mais quente.





Plano de contigência

Para ampliar o atendimento aos mais vulneráveis na época de frio intenso, os órgãos municipais intensificam suas ações nas ruas de Belo Horizonte. Executado pelas secretarias de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; Saúde; Segurança e Prevenção, além da Defesa Civil, o plano conta com um monitoramento intenso no Centro Integrado de Operações (COP) nos próximos dias e com o acionamento de equipes de campo em situações emergenciais.





Agentes públicos do plantão noturno de todas as áreas da Prefeitura, (incluindo BHTrans e SLU), serão capacitados para solicitar apoio e intervenção imediata em caso de emergência. Nos casos de sinais de hipotermia ou agravos, à pessoa em situação de rua será encaminhada à rede de saúde por meio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), inclusive com acionamento do SAMU. As unidades básicas de saúde também estão de prontidão, no caso de atendimentos diurnos.





A população geral de Belo Horizonte também pode se fazer presente e contribuir através do acionamento do plantão do COP pelo telefone 153, da Guarda Municipal em casos de emergência no período da noite.