Cidade no Sul de Minas registra temperatura de 1.8°C

Campo da cidade de Maria da Fé que registrou nesta terça a segunda menor temperatura do país (foto: William Siqueira/Divulgação)

O Sul de Minas registrou nesta terça-feira (4/7) as menores temperaturas do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a cidade de Caldas teve uma temperatura mínima de 1.8°C.





Previsão para Minas Gerais

A previsão para a região do Sul de Minas é de céu claro a parcialmente nublado com geada ao longo do dia. A região leste do estado, que abrange o Jequitinhonha, Rio Doce/Mucuri e Zona da Mata é de névoa úmida.





O restante do estado é de céu claro a parcialmente nublado, com baixos índices de umidade nas regiões do Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte e Central.





RMBH: 9°C a 25°C





Noroeste: 11°C a 28°C





Norte: 6°C a 30°C





Jequitinhonha: 8°C a 28°C





Rio Doce/Mucuri: 10°C a 26°C





Zona da Mata: 8°C a 26°C





Sul de Minas: 2°C a 26°C





Triângulo Mineiro: 8°C a 30°C





Central: 10°C a 28°C





Oeste: 5°C a 26°C

Dicas da Defesa Civil