Todas as cidades de Minas estão sob alerta para chuvas

Funcionários da Defesa Civil de Minas Gerais avaliam riscos do período chuvoso no estado (foto: Defesa Civil-MG/Divulgação) Todo o território mineiro está sob alerta para chuvas até a quinta-feira (23/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação é mais crítica em 286 municípios em faixa que passa pela Região Oeste, Triângulo Mineiro e vai até a Zona da Mata.













Leia mais: Chuva que castigou São Paulo pode chegar a Minas? Meteorologia responde O Inmet recomenda que os moradores sigam as orientações da Defesa Civil local e acionem o órgão ou o Corpo de Bombeiros no caso de emergências.





O alerta de perigo vale para cidades das regiões Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Norte e Triângulo Mineiro. As demais regiões do estado estão sob alerta de perigo potencial. O mapa completo de alertas está disponível no site do Inmet





Período chuvoso em Minas

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, foram registradas 22 mortes em decorrência das chuvas no estado desde o início do período chuvoso, em 21 de setembro. Ao todo, 2.219 pessoas ficaram desabrigadas, quando há necessidade de acomodação em espaços públicos, e 12.565 desalojadas, quando elas conseguem se abrigar na casa de amigos ou parentes.





Atualmente, há 275 cidades sob decreto de emergência por desastres relacionados à chuva em Minas Gerais. Essa situação se caracteriza quando um município fica parcialmente comprometido na capacidade de atender a uma situação provocada por desastres, de acordo com definição do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG).





Veja lista das cidades mineiras sob alerta de perigo para chuvas:





Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Andrelândia

Antônio Carlos

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Arinos

Baependi

Bambuí

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Brumadinho

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Camacho

Cambuquira

Campanha

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capinópolis

Capitólio

Carandaí

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chapada Gaúcha

Chiador

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conquista

Coqueiral

Corinto

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delta

Desterro de Entre Rios

Divinópolis

Dom Bosco

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Felixlândia

Florestal

Formiga

Formoso

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guapé

Guarará

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibertioga

Ibiá

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itaguara

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Japaraíba

Jeceaba

João Pinheiro

Juatuba

Juiz de Fora

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mar de Espanha

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matutina

Medeiros

Minduri

Moema

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Serrana

Olaria

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Paineiras

Pains

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passa Tempo

Passa Vinte

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pintópolis

Piracema

Pirajuba

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Pompéu

Prados

Prata

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Queluzito

Resende Costa

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão Vermelho

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Preto

Ritápolis

Romaria

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Cruz de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gotardo

São João del Rei

São Joaquim de Bicas

São José da Varginha

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião do Oeste

São Thomé das Letras

São Tiago

São Vicente de Minas

Senador Cortes

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranos

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tiros

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veríssimo