Chuva derruba árvore, destrói ponte e alaga ruas em cidades do Sul de Minas

Em Itajubá, o bairro Morro Chique ficou tomado pelas águas; situação semelhante viveram os moradores de Monte Sião e Jacutinga (foto: redes sociais) As cidades de Itajubá, Monte Sião e Jacutinga, no Sul de Minas, foram atingidas por um forte temporal que durou de 20 a 30 minutos no fim da tarde de ontem, terça (21/02), e causou alagamentos e transtornos. Árvores foram derrubadas, ruas ficaram alagadas e uma ponte ruiu.









Em Monte Sião, os moradores ficaram ilhados depois que a ponte do chamado bairro dos Alves ruiu e deixou os moradores ilhados. Segundo a prefeitura, a ponte já havia caído no dia 2 de fevereiro.





Uma nova estrutura foi construída de maneira provisória no local, servindo para permitir o deslocamento dos moradores, que novamente ficaram isolados.





De acordo com a prefeitura, uma passarela será instalada no local nesta quarta-feira (22/02) e uma nova ponte deve começar a ser construída no dia seguinte.





Em Jacutinga, a tempestade teve ventania e granizo. Duas casas foram invadidas pela água e o muro de uma delas caiu. Uma árvore caiu e atingiu um carro estacionado na via.



A Defesa Civil da cidade contabiliza os danos deixados pelo temporal e uma família foi desalojada.