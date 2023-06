Moradores de bairro em BH usam árvores para denunciar furto em veículos

432

Árvores servem de "quadro de avisos" para alertar sobre furtos (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) As árvores, em Belo Horizonte, estão exercendo um papel que vai além do embelezamento do espaço urbano e da garantia de proporcionar sombra, dar frutos e atrair passarinhos. No Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul da capital, elas servem agora de "quadro de avisos".





Aterrorizados pela onda de furtos e arrombamentos de veículos, especialmente na Rua Martinho Campos, moradores estão deixando recados, afixados no tronco, com a frase: "Rua com grande número de furtos. Não deixe pertences no carro".









Residente há 30 anos na Rua Martinho Campos, a acupunturista Cynthia Ferreira disse que a situação preocupa. "Está muito difícil. Ontem mesmo (sexta-feira), por volta das 18h, houve o arrombamento de um carro, perto da Maternidade Neocenter (na esquina com Ouro Fino)", contou Cynthia.





O casal de Montes Claros, Armínio Duque e Vanessa Teixeira, ao lado de Cynthia Teixeira. (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)





Ao lado da acupunturista, o casal Armírio Duque e Vanessa Teixeira, morador de Montes Claros, na Região Norte de Minas, sofreu com a situação. "Viemos visitar os parentes e ficamos sem o estepe da caminhonete. Ela estava com cadeado e o serraram. Agora, deixo o veículo numa garagem e venho à casa dos parentes a pé", disse Armírio, que viu uma mulher colocando os avisos nas árvores.





Boa ideia





Entre os moradores, a ideia dos avisos é considerada bem-vinda. "Essa é uma rua aparentemente tranquila. As pessoas, que chegam de fora, especialmente para ir à maternidade, deixam bolsas e malas dentro do carro. Aí, os caras chegam 'do nada', quebram vidros, arrebentam porta-malas e destroem o porta-luvas ", disse um homem, preferiu não se identificar.





Também moradora da Martinho Campos, uma mulher contou que essa onda de arrombamentos "não é de hoje e ocorre a qualquer hora". Ela está preocupada porque "já tem gente rasgando os avisos de papel".





Com o semblante de felicidade pelo nascimento, neste sábado (3), da filha Gabriela, o administrador Sérgio André Cornélio, que já é pai de João Gabriel, disse que foi obrigado a deixar o carro na rua. "Tive que sair da maternidade por alguns minutos, e vi dois caras olhando para dentro do meu veículo. Quando me viram, foram embora", afirmou Sérgio André.





Para o administrador, os arrombadores aproveitam que os pais estão "na ansiedade e na correria", pelo nascimento dos filhos, e atacam. "O ideal seria haver um estacionamento, no hospital, ou uma base da Polícia Militar.





De forma solidária, o fiscal de uma padaria na Rua Ouro Fino disse que, sempre que vê alguém parando o carro, avisa para não deixar nada à vista no interior do veículo.





O Estado de Minas pediu um posicionamento à Polícia Militar, sobre o patrulhamento da região, e aguarda informações.