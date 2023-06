Acidente entre duas caminhonetes mata idoso na BR-116

432

Motorista, de 60 anos, da Fiat Strada, morreu ainda no local do acidente (foto: CBMMG)

Um idoso, de 60 anos, morreu em um acidente entre duas caminhonetes na noite dessa sexta-feira (2/6), na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal ocorreu na altura do km 805 da rodovia, em uma curva de baixa visibilidade.

O homem, de 60 anos, era condutor de uma Fiat Strada e morreu de politraumatismo.

No outro carro, um Chevrolet S10, todos os passageiros já estavam fora do veículo quando as equipes de resgate chegaram

Leia: Colisões de ônibus assustam

O motorista, de 56 anos, uma mulher, de 52, e uma adolescente, de 16, foram conduzidos para o Hospital São Salvador para avaliações clínicas.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos de praxe, que vão auxiliar na investigação que deverá determinar as causas do acidente.

Após os trabalhos, o corpo da vítima, natural de Além Paraíba, foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).