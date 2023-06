Acidente em Minas mata uma pessoa e deixa outras duas em estado grave

432

As três vítimas estavam dentro do carro, um Astra (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na noite dessa quinta-feira (1/6), na BR-262, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. No carro das vítimas havia várias latas de bebidas alcoólicas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do carro, de 45 anos, tentou fazer uma "manobra imprudente" ao entrar no trevo de acesso à rodovia, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido oposto.



Ele e a passageira, de 37 anos, tiveram ferimentos graves com várias escoriações e foram levados, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Despacho.



Em seguida, o homem foi transferido para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, a cerca de 80 quilômetros.



O outro passageiro, de 43, ficou preso às ferragens e morreu no local.



Segundo o CBMMG, todas as vítimas estavam sem cinto de segurança.



O motorista do caminhão, de 36 anos, não ficou ferido. Ele transportava asfalto e seguia de Betim, na Região Metropolitana, para Mato Grosso (MT). Ele relatou que, pela velocidade e proximidade, não conseguiu frear a tempo de evitar a batida.

*Amanda Quintiliano especial para o EM