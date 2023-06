Comércio tem permissão para funcionar normalmente em BH no Corpus Christi

Os lojistas terão permissão para manter seus estabelecimentos abertos durante o feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho, próxima quinta-feira. A decisão foi comunicada pelo Sindilojas BH e Região, em acordo com a Convenção Coletiva firmada com o Sindicato dos Comerciários, que autoriza o trabalho dos empregados nessa data.

Decisão tem a ver com a proximidade do feriado com o dia dos namorados.

De acordo com Salvador Ohana, vice-presidente do Sindilojas BH e Região, a decisão é baseada na proximidade que o feriado tem com o dia dos namorados. "O feriado cai em uma 5ª feira, e os lojistas precisam vender para ter um bom faturamento na semana do dia dos namorados”, explica ela.