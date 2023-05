Acidente mata quatro pessoas e deixa duas em estado grave na BR-262

Batida frontal entre carros de passeio matou quatro pessoas na BR-262 (foto: CBMMG)

Uma batida entre dois carros de passeio matou quatro pessoas e deixou duas em estado grave na noite desse domingo (7/5), na BR-262, em Sacramento, no Alto Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente na altura do km 754 da rodovia. O trânsito precisou fluir em sistema pare e siga para a atuação das equipes de resgate.

Quatro pessoas morreram no local do acidente. Uma criança, de 3 anos, ficou presa às ferragens e, depois de retirada do carro, foi levada para o Hospital Escola em Uberaba pelo helicóptero dos bombeiros com traumatismo craniano gravíssimo.

Além dos militares, a concessionária que administra o trecho, Triunfo Concebra, auxiliou na ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) administrou o trânsito no local.