Blitze de trânsito em BH pegam embriagados

Um dos pontos de fiscalização foi a Avenida Cristiano Machado, no bairro União (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A Polícia Militar por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), fez a operação 'Fecha BH', na noite dessa sexta-feira (5/5), como parte das ações do Maio Amarelo, mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. Foram 525 pessoas abordadas. Entre essas, três foram presas por embriaguez ao volante.









Um dos pontos desta operação foi a Avenida Cristiano Machado, altura do Hotel Ouro Minas, no bairro União, região Norte de BH. Veja o balanço da operação na cidade:





Operação Fecha BH

Veículos abordados: 486

Pessoas abordadas:525

Autos de Infração de Trânsito lavrados: 158

Infrações por embriaguez: 02

Prisões por embriaguez ao volante: 03

Presos por outros crimes: 02

Inabilitados: 08

Veículos removidos: 29

A Campanha “Maio Amarelo” é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, que ganhou forma no Brasil a partir de 2014.

Trata-se de uma ação coordenada entre o poder público e os diversos segmentos da sociedade civil, para chamar a atenção das pessoas quanto ao alto índice de mortes e feridos no trânsito do Brasil e do mundo, a fim de reduzi-lo.