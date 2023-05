Dia D: postos de saúde de BH têm pouco movimento na manhã deste sábado

Movimento tranquilo no centro de saúde Santa Rita de Cássia, Bairro São Pedro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Dia D de vacinação, que acontece neste sábado (6/5), em Belo Horizonte, começou com pouco movimento nos postos de saúde da Região Centro-Sul da capital. Todos os postos de saúde e postos extras de vacinação vão funcionar das 8h às 17h e aplicar imunizantes contra a COVID-19 e a gripe.





A médica Marli Marra, de 58 anos, aproveitou a oportunidade para se imunizar contra as duas doenças. “Deixei para vir hoje porque é fim de semana, o horário comercial para mim fica mais difícil durante a semana. E, se eu tiver algum efeito colateral, não preciso suspender o serviço”, explicou.

Marli destaca que, mesmo com a suspensão do alerta de nível máximo sobre a pandemia , decretado nessa sexta-feira (5/5), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a COVID ainda é uma realidade e precisa de atenção. “Precisamos manter a vacinação em dia.”

A médica Marli Marra aproveitou para se imunizar contra COVID e gripe (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Valorização da ciência e lições da pandemia

O casal Éder Araújo, de 57 anos, e Márcia Barbosa, de 55, também aproveitou para tomar a vacina bivalente contra a COVID. Ambos já tinham se imunizado contra a gripe anteriormente. “É uma excelente iniciativa da Prefeitura porque possibilita que a gente possa vir, sem grandes transtornos”, disse o engenheiro.





Ele também destacou a importância da vacinação. “Viemos porque acreditamos na ciência, na saúde e a vacina, realmente, salva vidas.”





Araújo ressaltou ainda os cuidados que o casal continua tomando. “Essa pandemia, além de todo choque e impacto que causou em todos os países, nos fez tomar cuidados que anteriormente não tomávamos. Um deles é usar máscara, não mais apenas para nos proteger de agentes externos, mas, principalmente, quando estamos com suspeita de gripe, resfriado.”

O casal Éder Araújo e Márcia Barbosa aprovou a iniciativa da campanha no fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O engenheiro lembra que a prática de usar máscara, comum em países asiáticos, vai ficar para a família. “É um legado dessa pandemia, além das marcas profundas, de tantas perdas. No Brasil foram mais de 700 mil vidas, inclusive a mãe da Márcia”, lamentou.

Vacinação e prevenção

O ponto de vacinação extra da Faculdade UNA, no Bairro de Lourdes, também tinha movimento tranquilo na manhã de hoje. A psicóloga Vanessa Fidelis, de 29 anos, aproveitou para se imunizar contra a gripe, por ser profissional de saúde, e contra a COVID. Ela também destacou a iniciativa do Dia D. “Por ser no fim de semana facilita e, se eu tiver algum efeito colateral, não atrapalhar no desempenho do trabalho”, explicou.

A psicóloga Vanessa Fidelis se imunizou contra a COVID e gripe em ponto extra no Bairro de Lourdes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O empresário Cristian Zamprogna, de 50 anos, foi outro que chegou cedo para se imunizar contra as duas doenças. “Fiquei sabendo essa semana (da campanha). Aproveitei e trouxe minha esposa. Acho muito importante. Se a gente não continuar se prevenindo, acabamos correndo o risco de nos contaminarmos desnecessariamente. Além de colocar em risco não só a nossa saúde como a de outras pessoas”, frisou.

O empresário Cristian Zamprogna destacou a importância da população continuar se prevenindo contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Aumentar a cobertura vacinal

O Dia D de imunização contra a gripe é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e tem como objetivo ampliar o acesso dos grupos prioritários e aumentar a cobertura vacinal contra a doença. As unidades de saúde também vão aplicar a vacina bivalente contra a COVID-19.





A vacinação contra a gripe visa reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). A PBH reforça que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina da COVID-19, por exemplo.





Além dos postos de saúde, os pontos de vacinação no Centro de Atenção à Saúde do Viajante (rua Paraíba, 890, Funcionários), Shopping Estação (avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Clóris) e Faculdade UNA (rua dos Aimorés, 1.451, Lourdes) também estarão abertos neste sábado. Em relação à vacina da gripe, as farmácias parceiras da PBH também estarão disponíveis.





Quem pode se vacinar contra a gripe

Idosos a partir de 60 anos;

Gestantes e puérpera - até 45 dias após o parto;

Pessoas imunossuprimidas;

Trabalhadores da área de saúde;

Pessoas com comorbidades;

Professores dos ensinos básico e superior, incluindo creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA, das redes pública e privada;

Agentes das forças de segurança, das forças armadas e de salvamento.

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional.

A PBH ressalta que, no momento da vacinação, as categorias profissionais convocadas devem apresentar documento que comprove a função exercida. Já as puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

Quem pode tomar a vacina bivalente da COVID-19

Pessoas a partir de 18 anos;

Pessoas com comorbidades a partir de 12 anos;

Trabalhadores da saúde;

Idosos com idade a partir de 60 anos;

Gestantes e puérperas;

Pessoas com deficiência permanente;

Indígenas;

Quilombolas

No centro de saúde Santa Rita de Cássia, Bairro São Pedro, havia poucas pessoas na fila para vacinação.