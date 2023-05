COVID-19: Postos de saúde de BH têm fila para aplicar vacina bivalente

Postos de saúde de BH amanheceram com fila no primeiro dia de ampliação da vacina bivalente contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Cuidadora de idosos Elen Coelho, de 47 anos, tomou a bivalente e a vacina contra gripe (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Estoques baixos

Confira os requisitos para tomar a vacina bivalente

Onde tomar a dose em BH

Pontos extras

Pessoas que procuraram os postos de saúde de Belo Horizonte para receber a vacina bivalente contra COVID-19 encontraram fila na manhã desta terça-feira (2/5). O imunizante, capaz de oferecer proteção contra novas variantes do coronavírus, começou a ser aplicado hoje em pessoas a partir de 18 anos.No Centro de Saúde Carlos Chagas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o movimento foi bastante intenso nas primeiras horas da manhã. A vacina está disponível em 152 centros de saúde de BH e em três postos extras para aqueles que já têm pelo menos duas doses da proteção contra COVID-19.A cuidadora de idosos Elen Coelho, de 47 anos, aproveitou o primeiro dia de ampliação da campanha para tomar não só a bivalente, mas também a vacina da gripe. "Já vim e tomei logo as duas. É uma segurança a mais. A COVID não acabou, a gente não pode facilitar", disse.Como profissional da área de saúde, Elen diz se ver na responsabilidade de dar o exemplo para a população e manter o esquema vacinal sempre em dia. "Tenho obrigação de tomar pelo bem do paciente e do meu também", afirmou à reportagem doBelo Horizonte tem apenas 104 mil doses disponíveis da bivalente para um público de 1,2 milhão de pessoas. Ciente dos estoques baixos, André Castro, de 33 anos, não perdeu tempo e foi logo tomar a vacina. Após um parente próximo ter tido complicações por causa da COVID-9, ele diz que a família passou a valorizar ainda mais a vacina."É a vacina que segura a pessoa, que garante estarmos protegidos. Como as doses são reduzidas, vim no primeiro dia para garantir. Tomei todas as vacinas, e vou tomar quantas forem necessário", afirma.A campanha de vacinação da bivalente foi iniciada em fevereiro na capital mineira para o público de risco: idosos maiores de 80 anos e imunossuprimidos com mais de 12 anos, conforme orientação do calendário do Ministério da Saúde. Ao longo dos três meses seguintes, a imunização seguiu a ordem prioritária pela idade e estagnou no público acima de 60 anos.» Ter a partir de 18 anos.» Ter concluído, pelo menos, o esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose de vacina contra COVID-19 monovalente recebida.» A população que comparecer aos postos de saúde para receber a aplicação da vacina bivalente precisa apresentar um documento de identidade com foto e CPF, além do cartão de vacinas e não ter tido coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.» A prefeitura ainda solicita um cadastro em um centro de saúde para a vacinação, que pode ser realizado no momento em que o usuário chegar à unidade. Este é um procedimento de rotina exigido pelo Ministério da Saúde para o registro de doses aplicadas no município e que as informações sejam incluídas no Conecte SUS, plataforma digital do governo federal.» A vacina pode ser tomada nos 152 centros de saúde, distribuídos em todas as nove regionais da capital mineira e nos pontos extras.Os endereços e horários de vacinação devem ser verificados no portal da prefeitura.» Faculdade UNA (Centro-Sul) - Rua dos Aimorés, 1.451, Lourdes. Funcionamento das 8h às 16h» Faculdade Universo (Nordeste) - Rua Paru, 762, Nova Floresta. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h; entretanto, nas próximas segunda, quarta e quinta o atendimento será das 13h às 17h» Centro Universitário UNI-BH (Oeste) - Rua Líbero Leone, 259, Buritis. Funcionamento das 9h às 16h