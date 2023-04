COVID: MG já vacina com bivalente maiores de 18 anos; BH espera doses

De acordo com a Ministério da Saúde, a estimativa é de que cerca de 97 milhões de brasileiros poderão se vacinar (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde (MS) anunciou nessa segunda-feira (24/4) a ampliação da vacinação contra COVID-19 no país com a vacina bivalente para todas as pessoas acima de 18 anos. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou o estado recebeu nesta terça-feira (25/4) 199.998 doses do imunizante bivalente. O Ministério da Saúde (MS) anunciou nessa segunda-feira (24/4) a ampliação da vacinação contra COVID-19 no país com a vacina bivalente para todas as pessoas acima de 18 anos. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou o estado recebeu nesta terça-feira (25/4) 199.998 doses do imunizante bivalente.

LEIA MAIS 04:00 - 22/04/2023 COVID-19: baixa adesão à vacina bivalente preocupa especialistas

06:00 - 19/04/2023 Vacinação contra meningite C em Minas entra na reta final; veja orientações

15:01 - 29/03/2023 Fake news sobre vacina contra a Covid preocupam a Secretaria de Saúde de MG



A SES-MG não detalha a quantidade de doses enviadas para Belo Horizonte nem para as cidades do interior. O repasse das vacinas é feito por meio de uma rede que interliga as instâncias municipal, estadual e federal. A pasta informou também que, até ontem (24/4), o estado havia recebido do Ministério da Saúde o total de 2.876.160 unidades da vacina bivalente, sendo que desse montante, 2.835.204 já foram distribuídas aos municípios mineiros.A SES-MG não detalha a quantidade de doses enviadas para Belo Horizonte nem para as cidades do interior. O repasse das vacinas é feito por meio de uma rede que interliga as instâncias municipal, estadual e federal.

COVID: vacina bivalente é liberada para população acima de 18 anos A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Belo Horizonte informou à reportagem que aguarda recebimento das novas doses para ampliar o público. Até o momento de publicação desta matéria, a nova remessa não havia chegado.



A SMS disse ainda que as informações sobre o calendário de vacinação e convocação da população serão divugados assim que as doses do imunizante chegarem e reafirmou que há a disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a aplicação imediata da vacina.



Após o anúncio do Ministério da Saúde, cidades do interior de Minas, como Divinópilis, no Centro Oeste, e Passos, no Sudoeste do estado, começaram já nesta terça-feira a vacinação da população acima de 18 anos com o imunizante bivalente. Juiz de Fora começa nesta quarta (26/4). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Belo Horizonte informou à reportagem que aguarda recebimento das novas doses para ampliar o público. Até o momento de publicação desta matéria, a nova remessa não havia chegado.A SMS disse ainda que as informações sobre o calendário de vacinação e convocação da população serão divugados assim que as doses do imunizante chegarem e reafirmou que há a disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a aplicação imediata da vacina.Após o anúncio do Ministério da Saúde, cidades do interior de Minas, como Divinópilis, no Centro Oeste, e Passos, no Sudoeste do estado, começaram já nesta terça-feira a vacinação da população acima de 18 anos com o imunizante bivalente. Juiz de Fora começa nesta quarta (26/4).



Em Belo Horizonte, pessoas acima de 18 anos que procuraram postos de vacinação em busca da bivalente não conseguiram se vacinar.



Até o momento, na capital foram convocados para receber a dose do imunizante somente pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, indígenas, quilombolas e pessoasl com alto grau de imunosupressão.

*Estagiário sob supervisão Em Belo Horizonte, pessoas acima de 18 anos que procuraram postos de vacinação em busca da bivalente não conseguiram se vacinar.Até o momento, na capital foram convocados para receber a dose do imunizante somente pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, indígenas, quilombolas e pessoasl com alto grau de imunosupressão.*Estagiário sob supervisão