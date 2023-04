Vacinação contra meningite C em Minas entra na reta final; veja orientações

A campanha de vacinação contra a meningite C entrou na reta final e será realizada até 30 de abril para a população com 16 anos ou mais, anunciou em comunicado o governo de Minas.

O público-alvo deve procurar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). O imunizante pode ser ministrado de forma concomitante com outras vacinas, como as da gripe, febre amarela e COVID-19.

A força-tarefa para a vacinação teve início em novembro do ano passado. Conforme o governo, a região do Triângulo Mineiro foi a que mais se destacou no estado desde então com o recebimento de 150 mil doses – quantitativo que atendeu 54 secretarias municipais de saúde.