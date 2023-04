COVID: vacina bivalente é liberada para população acima de 18 anos

Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde (foto: Walterson Rosa/MS) A população brasileira acima de 18 anos poderá ser vacinada com a dose de reforço bivalente contra COVID-19. A ampliação do público foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (24/4). Segundo estimativas do MS, 97 milhões de brasileiros poderão procurar as unidades de saúde nesta etapa, que faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação.









“Eu quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Para a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, aumentar as coberturas vacinais contra a Covid-19 é prioridade. “A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”.





O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.



PBH

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pronunciou que "segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde e aguarda o envio de doses para ampliar a imunização. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que as encaminham para os estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata aplicação do imunizante, tão logo as vacinas cheguem a Belo Horizonte".