BH: pessoas acima de 6 anos com comorbidades podem se vacinar contra gripe

Pessoas com comorbidade acima de 6 anos já podem se vacinar em BH (foto: JairAmaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou a vacinação contra a gripe em pessoas com comorbidade com mais de 6 anos de idade nesta sexta-feira (14/4). As doses estão disponíveis em todos os 152 centros de saúde da cidade, em postos extras e lojas da Drogaria Araujo.





A aplicação da dose em crianças será exclusivamente nos centros de saúde.





Para vacinar, é necessário apresentar documento de identidade e cartão de vacina.





A vacinação segue normalmente para os demais grupos já convocados: idosos a partir de 60 anos, população acamada e residente nas instituições de longa permanência, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), além dos imunossuprimidos, trabalhadores da área da saúde e crianças sem comorbidades, entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias.





Os demais públicos definidos pelo Ministério da Saúde como prioridade para receber a vacina serão convocados ao longo das próximas semanas. A campanha vai até 31 de maio.





A vacinação contra gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina contra a gripe é trivalente e imuniza contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da Gripe e outros imunizantes, como a vacina da Covid-19.





Lista de Comorbidades





Diabetes

Doença cardíaca crônica

Doença hepática crônica

Doença neurológica crônica

Doença renal crônica

Doença respiratória crônica

Imunossupressão

Obesidade

Transplantados

*Estagiária sob supervisão do Subeditor Juliano Paiva