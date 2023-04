BH: pessoas acima de 12 anos com comorbidade podem tomar vacina bivalente

É necessário já estar vacinado com o esquema primário de doses monovalentes, com intervalo mínimo de 4 meses desde a última imunização (foto: Divulgação/PBH) Pessoas com comorbidades, a partir de 12 anos, poderão ser imunizadas com a vacina bivalente contra a COVID-19 a partir desta sexta-feira (15/4), em Belo Horizonte. É necessário já estar vacinado com o esquema primário de doses monovalentes, com intervalo mínimo de 4 meses desde a última imunização.





A lista de comorbidades atendidas com prioridade está em Nota Técnica do Ministério da Saúde. Não há contraindicação para imunização contra gripe e COVID-19 no mesmo dia.