Reforço Escolar oferece mais de 100 mil vagas para alunos da rede estadual

Com o início das aulas previsto para a próxima quinta-feira (20/4), o programa Reforço Escolar 2023 vem para melhorar o rendimento dos alunos da rede estadual de ensino. Os estudantes têm até o dia 19 de abril para aderir à iniciativa.

O programa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) vai oferecer mais de 100 mil vagas em 4 mil turmas pelo estado. O Reforço Escolar engloba as etapas dos anos iniciais (2° ao 5° ano) e finais (6° ao 9° ano) do ensino fundamental e todas as etapas do ensino médio (1°, 2° e 3° anos).

A partir da lista de alunos interessados em integrar o projeto, os gestores das escolas deverão encaminhar aos pais ou responsáveis dos estudantes um documento que deve ser assinado para autorizar a participação dos jovens no projeto.

As aulas ministradas no projeto oferecem uma metodologia diferente, com ensino personalizado focado nas necessidades individuais de cada aluno. De acordo com a Secretaria de Educação, os jovens que participam do programa apresentam um rendimento melhor em língua portuguesa e matemática do que aqueles que escolhem não participar.

Em 2021, cerca de 80 mil estudantes participaram da iniciativa. Já em 2022, o programa atendeu cerca de 90 mil estudantes.

Horário das aulas

As aulas do Reforço Escolar acontecem sempre fora do horário regular de aulas dos alunos. Ao todo, serão 4 horas de aulas semanais, sendo 2 horas/aula de português e 2 horas/aula de matemática.

Quem está matriculado no turno matutino, vai participar das aulas ministradas à tarde ou no 6° horário, logo em seguida do turno regular. Para o ensino médio, as turmas do 1° e 2° anos serão atendidas no contraturno, e os estudantes do 3° ano terão o reforço no 6° horário.

Em situações especiais, o atendimento pode mudar, considerando, por exemplo, a disponibilidade de salas e transporte escolar.