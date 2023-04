IPVA 2023: segunda parcela começa a vencer hoje em Minas

A novidade do ano é a possibilidade de realizar o pagamento por Pix (foto: Pixabay/Reprodução)

A segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2023 em Minas Gerais vence nesta quinta-feira (13/4) para veículos com final de placa 1 e 2, e, até sexta-feira (14/4), para aquelas com final 3 e 4. Aqueles que não pagarem a parcela no prazo estarão sujeitos a uma multa de 0,3% ao dia até o 30° dia da dívida. Após esse período, a multa será de 20%, sem contar com os juros.