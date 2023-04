Máquinas furtadas em São Paulo são recuperadas em Minas

Máquinas foram recuperadas e homem foi preso em flagrante por receptação (foto: PCMG/Divulgação)

Duas empilhadeiras furtadas foram recuperadas nessa quarta-feira (12/4) em Araxá, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Civil, as máquinas foram furtadas enquanto eram transportadas no município de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Além da recuperação do maquinário, um homem, de 57 anos, foi preso em flagrante por receptação.

A ação, coordenada pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, ocorreu depois de denúncia da vítima, que relatou possível crime de receptação.

Durante as buscas, a equipe da Polícia Civil encontrou os equipamentos em um galpão, localizado no Distrito Industrial de Araxá.

No local, estava o homem, que apresentou duas notas fiscais de venda com valores divergentes e números de série que não correspondiam às máquinas. Por esse motivo, ele foi preso em flagrante.

Os equipamentos, avaliados em quase R$ 1 milhão, serão restituídos à vítima.