Curso de formação para doulas comunitárias está com inscrições abertas

Secretaria de Saúde promove curso para Doulas Comunitárias (foto: Divulgação PBH) Estão abertas as inscrições para o curso de formação livre para Doulas Comunitárias promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Coordenação de Saúde da Mulher e Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde. A formação será entre os dias 24 de abril até 31 de dezembro.





As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de abril no formulário disponibilizado pela prefeitura. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e comprovar ser residente de BH. A Secretaria Municipal de Saúde fará contato para a efetivação da inscrição.





O curso conta com 35 vagas e aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas serãor entre os dias 24 e 28 de abril, das 8h até as 17h, no Auditório da Escola de Enfermagem da UFMG - com excessão do dia 25 de abril, que será no Auditório do 2º andar do Hospital das Clínicas.





As aulas práticas vão ser ministradas entre os dias 1° de maio e 31 de dezembro, em plantões semanais supervisionados pela coordenação em uma das sete maternidades da rede SUS-BH, de acordo com a regional de residência.





O certificado do curso será fornecido após a conclusão das aulas práticas.





É importante lembrar que a doula não substitui o direito ao acompanhante já garantido pela Lei Federal 11.108/05. A presença da doula durante todo trabalho de parto, parto e pós-parto é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e incentivada pelo Ministério da Saúde.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais