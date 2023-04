Homem faz protesto inusitado e 'se sepulta' em buraco na rua de Itabira

Um homem fez um protesto inusitado na tarde dessa quarta-feira (12/4), em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. Buscando chamar a atenção para os buracos nas ruas da cidade, o motrista Flank Solico, de58 anos, “se sepultou” em um deles, na Rua Valdemar de Alvarenga Lage, no Bairro Água Fresca.

Homem, de 58 anos, ficou deitado no buraco por 4 horas (foto: Arquivo pessoal)









Ja o outro ironizava: “O prefeito, o governador e os vereadores prestam solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos em acidentes causados pelos buracos nas ruas da cidade”

Placas faziam críticas a prefeito, vereadores e governo estadual (foto: Arquivo pessoal)





Leia também: Vizinho armado ameaça mulher de morte em BH Moradores que passaram no local filmaram e fotografaram o protesto, além de prestar apoio a Flank. Como o ato chamava atenção para os riscos das ruas de Itabira, Flank não deu chance ao azar e também colocou uma placa que advertia: "Cuidado, devagar. Curiosidade na pista".

Cobranças

A reportagem conversou com Flank Solico, que questionou a administração do prefeito, Marco Antônio Lage, e dos vereadores do município, destacando que pelo seu tamanho e arrecadação, Itabira deveria ter mais investimento em infraestrutura.



O motorista também contou que teve a ajuda de outro morador, chamado Reginaldo, para realizar o protesto. “Se a gente não cobrar, eles não vão fazer nada. Eu e o Reginaldo, então, resolvemos fazer o protesto para mobilizar a cidade e incentivar o itabirano a cobrar também”.





De acordo com Solico, ele ainda confia no prefeito Marco Antônio, mas acha que deve haver mudanças na administração municipal. “Nós vamos continuar cobrando. Ouvir todo mundo ouve. Agora é começar a colocar em prática. Eu fique lá (no protesto) de 14h às 18h e mesmo com água no fundo do buraco eu não desisti e nem vou desistir”.



A Prefeitura de Itabira foi procurada pela reportagem para se posicionar sobre as denúncias de Flank Solico mas, até o momento da publicação dets reportagem, o órgão não havia retornado o contato. Assim que houver uma resposta, esta matéria será atualizada.