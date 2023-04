Estudantes de Contagem ficam descalços para arrecadar doações

Os pés descalços são ponto de partida para uma reflexão de boa ação, explica a gestora do colégio (foto: Divulgação/ Colégio Santo Agostinho)

Alunos do Colégio Santo Agostinho da unidade Contagem, na Grande BH, realizam, nesta quarta-feira (12/4), a 11ª edição do "Dia sem sapatos", uma iniciativa com intenção de recolher doação de roupas, alimentos não-perecíveis e materiais para a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e comunidades em vulnerabilidade social.