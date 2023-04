Motorista morre em acidente com caminhão na BR-354

Ainda não se sabe o motivo do condutor ter saído da pista da BR. A Polícia Civil foi acionada (foto: PMRv/Divulgação)

Um homem, de 32 anos, morreu em um acidente com um caminhão na tarde dessa quarta-feira (12/4), na BR-354, em Iguatama, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi na altura do km 439 da rodovia, no sentido Bambuí. O motorista do caminhão saiu da pista, caiu em um barranco e tombou.

Ainda não se sabe o motivo do condutor ter saído da pista da BR. A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

A carga de calcário levada pelo veículo ficou espalhada na vegetação à margem da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do homem das ferragens da cabine do caminhão. Ele morreu no local do acidente.

O corpo foi entregue para uma funerária da cidade de Arcos.