Homem que arrancou braço de vizinho com machado é condenado a 11 anos em BH

Homem foi condenado em sessão do Tribunal do Júri nesta quarta-feira (12/4) no Fórum Lafayette (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um suposto traficante foi condenado nesta quarta-feira (12/4) pelo Tribunal do Júri, a 11 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por participação na tentativa de homicídio de um vizinho no bairro Vila Ecológica, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.





Outros dois tiveram a sentença de pronúncia revisada, e a Justiça entendeu não haver provas suficientes para levá-los a júri popular. A situação do quinto acusado não foi divulgada.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a vítima havia agredido a esposa dentro de casa na madrugada de 10 de dezembro. A mulher então ligou para a polícia.

O grupo composto pelos acusados teve que interromper a venda de drogas, deixando de arrecadar cerca de R$ 300 em entorpecentes, pois a PM foi ao local para cumprir diligências em decorrência da denúncia de violência doméstica.

Cobrada pelos traficantes, a vítima não cobriu o suposto prejuízo ao tráfico e iniciou uma discussão com os homens, sendo agredida com socos, chutes, pauladas e machadadas, finalizando com a amputação de parte do braço direito. O homem também sofreu traumatismo craniano, que, além da deformação permanente, acarretou um quadro de debilidade.