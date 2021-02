Homem que arrancou braço de vítima com machadinha é preso

Delegada Letícia Gamboge, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegado Domenico Rocha e Delegado Jonas Pavan (foto: PCMG/Reprodução) 2ª Delegacia Especializada de Homicídios Barreiro, em trabalho conjunto com a 3ª Delegacia de Polícia Barreiro, prenderam um homem, de 29 anos, apontado como responsável por um dos crimes mais brutais dos últimos anos, em Belo Horizonte. Ele é acusado de agredir outro homem, de 30, e cortar um dos braços da vítima, usando uma machadinha, em dezembro de 2019, no Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro. Policiais da, em trabalho conjunto com a, prenderam um homem, de 29 anos, apontado como responsável por um dos crimes mais brutais dos últimos anos, emEle é acusado de agredir outro homem, de 30, e cortar um dos braços da vítima, usando uma machadinha, em dezembro de 2019, no









Segundo o delegado Jonas Pavan, que também participou das investigações, o crime ocorreu como consequência de uma briga da vítima com a esposa. se acordo com as investigações, traficantes da Vila Pinho teriam ficado insatisfeitos com a vítima, após policiais militares irem até a casa dela para atender uma denúncia de violência doméstica.



A presença dos policiais teria irritado os chefes do tráfico local. No mesmo dia, traficantes foram até a casa da vítima para cobrar de R$ 300, dívida decorrente de um prejuízo na comercialização de drogas. O homem se negou a pagar a quantia estipulada, quando foi, então, agredido a chutes, pauladas e atingido com uma barra de ferro na cabeça, causando o afundamento do crânio.





“Esse suspeito, de 29 anos, estava com uma machadinha, que ele usou para arrancar o braço da vítima”, conta o delegado Pavan. Ainda segundo ele, “eles andaram pela comunidade exibindo o braço da vítima como troféu; como forma de alerta para quem tentar contrariar as ordens desses traficantes”.





Não bastasse isso, os traficantes amarraram a vítima pelo pescoço e a arrastaram pelas ruas do bairro até uma linha férrea, onde foi amarrada numa árvore.





A polícia acredita que a intenção dos traficantes era esquartejar a vítima, mas, nesse instante, chegaram policiais militares, que tinham sido chamados por moradores. Isso fez com que os criminosos fugissem. Embora bastante ferido, o homem sobreviveu.





Quatro crimes





Nas investigações, os policiais identificaram cinco envolvidos no crime, sendo que três já haviam sido presos anteriormente e um está foragido. O homem preso agora já foi pronunciado na Justiça e irá responder por homicídio triplamente qualificado: motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de extorsão.