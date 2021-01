Gari é sequestrado na Região do Barreiro, em BH, e escapa da morte

Gari estava trabalhando em uma rua da Vila Bernadete quando foi abordado por três homens e agredido (foto: Google Street View/Reprodução)

Gari nega assédio

A rápida ação da Polícia Militar impediu o assassinato de um, de 20 anos, na, Região do Barreiro, em BH. Os três acusados, que haviam sequestrado e espancado a vítima, foram presos em flagrante quando estavam em um matagal próximo ao bairro.Tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira (13/1). O gari trabalhava quando os três homens chegaram e foram agarrando a vítima e arrastando-a, ao mesmo tempo que lhe davam socos e pontapés, acusando-a de– teria colocado a mão nos seios de uma adolescente de 15 anos.Um dos agressores seria o companheiro da menor e estaria ligado aode drogas, já tendo tido passagens na polícia por esse crime.O gari foi levado até um matagal, onde foi espancado e ameaçado de morteo. Os agressores disseram que esperavam apenas a permissão do chefe do tráfico para executar a vítima.Moradores do bairro que presenciaram a cena chamaram a PM, que imediatamente foi para o local com duas viaturas. Os militares conseguiram localizar os quatro, efetuando as prisões.Ao ser resgatado, o gari disse aos policiais que apenas tinha pedido água à jovem, numa casa. Garantiu que não tinha feito nada do que o acusavam.O agressor, segundo Boletim de Ocorrências da PM (BO), teria ameaçado a companheira, para que falasse o que ela estava fazendo com o gari, e ela teria contado essa história. Ele, então, procurou dois comparsas para tirar o fato a limpo.O caso foi registrado na Delegacia do Barreiro. A menor foi apreendida, por ter acompanhado os agressores.