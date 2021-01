Homem morre ao ser esmagado por elevador em Viçosa

O homem tentou segurar o elevador com as mãos, mas não conseguiu (foto: Reprodução/Google Street View )

O técnico de manutenção Sebastião Matos De Faria, de 67 anos, morreu ao ser esmagado por um elevador em Viçosa, na Zona da Mata. O acidente aconteceu por volta das 10h desta quarta-feira (13/1), no Edifício Central, localizado na Praça Cristóvão Lopes de Carvalho, no Centro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido enquanto realizava manutenção no equipamento.





A corporação foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Testemunhas afirmam que o homem era treinado para o serviço e experiente.

Sebastião estava sentado no chão, com as pernas para dentro do vão, quando o elevador desceu direto. O homem ainda tentou segurar o elevador, porém, não conseguiu.

A perícia já liberou o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ubá.