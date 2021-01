Ultrapassagem proibida pode ter causado acidente que deixou 2 feridos em MG

Carro que causou o acidente ficou destruído (foto: Redes sociais/Reprodução)

Umenvolvendo dois, em, no Sul de Minas, deixou duas pessoas feridas, cortou a energia elétrica de alguns bairros e alterou o trajeto de duas linhas de ônibus da cidade. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (13/1). Aesteve no local e a Polícia Civil deve investigar o caso.

De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos contaram que o motorista, de 58 anos, teria tentado fazer umaem local proibido e bateu de frente com um veículo na direção contrária. Com o impacto, o carro ainda atingiu um poste de energia e ocasionou a queda de outros dois postes. Um desses postes ainda acertou outro veículo.

Motorista atingiu outro veículo e derrubou três postes (foto: Reprodução Internet)

O acidente aconteceu próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Padre Vítor. Quando os militares chegaram no local, técnicos da Cemig estavam desligando a energia elétrica para o registro da ocorrência.

O motorista de 58 anos, do carro que causou o acidente, e a passageira, de 20, tiveram lesões graves na região da cabeça. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Bom Pastor. “Não foi possível constar a versão do condutor de 58 anos do VW/Polo devido estar lesionado na região da cabeça e não se lembrar da dinâmica dos fatos”, destaca trecho do Boletim de Ocorrência.

Além do desligamento de energia, que já foi reestabelecido na região, o acidente alterou o trajeto da linha de dois ônibus da cidade. “A Prefeitura de Varginha pede a máxima atenção a todos os condutores de veículos e pedestres que forem passar pelo local”, ressalta assessoria de imprensa.

O que chama a atenção é que a velocidade nesse trecho da Avenida Celina Ferreira Ottoni é de 40 km/h. A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.