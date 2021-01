Motorista causa acidente no Santa Efigênia, em BH, e não presta socorro

Ambulância do Samu encaminhou as vítimas para o Hospital João XXIII (foto: Marcos Michelin/EM) motociclista e um pedestre ficaram feridos na noite desta segunda-feira (11/01), quando passavam pela Avenida Brasil, em Belo Horizonte. Ambos foram atropelados por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorros.



20:37 - 11/01/2021 Motoristas de apps se reúnem com o estado para ampliar segurança em viagens Polícia Militar, uma viatura foi acionada e quando chegou ao local, estavam apenas as vítimas e algumas pessoas que viram o momento do acidente. O motociclista relatou que seguia pela avenida, quando foi atingido por um carro que ele não sabia de qual marca.



Pessoas que estavam no local disseram que um veículo prata colidiu com a moto, que ao cair no chão, bateu em um pedestre. As testemunhas também relataram que viram o carro fugindo.





As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital João XXIII. O motociclista disse estar com dores e tinha possível fratura no braço direito, já o pedestre estava com um corte no supercílio e possível fratura na perna esquerda.



O motorista do carro ainda não foi localizado e a ocorrência foi encaminhada para o Detran.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra