Cadeirante suspeito de tráfico morde, dá soco e saca arma de PM em BH

Suspeito de envolvimento com o tráfico, cadeirante deu trabalho à PM durante abordagem policial. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes I (Ceflan) no Bairro Floresta, Região Leste da capital (foto: GOOGLE MAPS)





Ele negou ser dono do material, mas se recusou a informar a procedência dele, alegando que, caso o fizesse, sua família correria perigo.





De acordo com a corporação, já havia um mandado de prisão aberto contra o suspeito, que tem passagens por outros crimes. Ele, inclusive, teria ficado paraplégico durante uma troca de tiros com a polícia, ao ser atingido na coluna.





A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes I (Ceflan) no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte.

Umde 44 anos suspeito de tráfico de drogas resistiu à prisão e agrediu policiais na noite dessa segunda-feira (11) no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte.Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram à casa dele apurar uma denúncia de armazenamento de entorpecentes. Ao perceber que a guarnição se aproximava, ele tentou fugir e teve que ser contido por policiais.Apesar da limitação motora, o homem enfrentou os agentes. Um deles levou umno olho, foie quase teve a arma arrancada do coldre.Na residência do cadeirante, a PM afirma ter encontrado 209 pedras dee duas armas de calibre 32 e 38, além de uma pistola de fabricação caseira.