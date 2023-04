Batida entre van escolar e caminhão deixa sete feridos na BR-262

Sete pessoas ficaram feridas em uma batida entre uma van escolar e um caminhão na manhã desta quinta-feira (13/4), na BR-262, na altura do km 645, em Ibiá, no Alto Paranaíba.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que levava trabalhadores rurais, saiu de Ibiá e seguia na rodovia sentido Araxá.

Por volta das 5h45, a van estava no acostamento e realizou a conversão para entrar em uma estrada vicinal do outro lado da pista, quando foi atingida na lateral pelo caminhão, que realizava uma ultrapassagem no mesmo instante. Havia muita neblina no momento do acidente.