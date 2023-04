Estudante de Enfermagem é detido ao ameaçar alunas com canivete

Um estudante de Enfermagem da Universidade de Uberaba (Uniube), de 41 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após ameaçar alunas do curso com um canivete. Ninguém ficou ferido.





O suspeito relatou ao registro policial que sofria bulling praticado pelas ‘colegas’ de sala.





A PM informou que o fato foi repassado para a coordenação do curso.









O canivete foi encontrado pelos militares atrás de um vaso sanitário de banheiro do segundo andar do Bloco Z.





Além disso, na casa do suspeito, a PM localizou outros três objetos perfurantes (uma adaga de 35 cm, machete de 35 cm e uma faca tática). As facas estavam embaixo do travesseiro da cama do quarto dele.





O suspeito da ameaça foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba. Inquérito policial do caso foi instaurado.