Discussão em bar termina com homem e cavalo executados com 23 tiros em MG

Um homem, identificado como Josiel Luiz de Souza, de 40 anos, foi morto com 21 tiros na noite dessa quinta-feira (1°/6), na localidade conhecida como Córrego do Imbiruçu, em Mutum, na Região do Vale do Rio Doce. O suspeito é um rapaz de 24 anos, que teria se envolvido em uma briga com a vítima e matado também o cavalo dele com ao menos dois disparos.





Leia: Mulher se nega a 'ficar' com homem em festa, e ele a mata a pauladas Testemunhas, sob condição de anonimato, relataram à PM que Josiel e o suspeito tiveram "uma forte discussão que durou mais de meia hora" em um bar. Na ocasião, ambos teriam trocado ameaças de morte.

O suspeito do assassinato, então, pegou uma arma de fogo, esperou a vítima na saída da cidade e realizou diversos disparos contra ela e o animal no qual o rapaz estava montado, segundo registro da ocorrência.

Peritos da Polícia Civil, conforme o boletim de ocorrência, identificaram 21 perfurações de entrada no corpo, que atingiram as costas e a cabeça da vítima. O cavalo foi atingido com dois disparos.

Localizado pelos militares com o auxílio das testemunhas, o suspeito estava "relutante" e alegou, logo no início da abordagem policial, que "não tinha nada a ver com a morte de ninguém", diz a PM na ocorrência. Segundo ele, houve apenas "uma discussão simples" com a vítima — alegação que foi desmentida por outras testemunhas ouvidas pela polícia. Com isso, ele foi preso e levado à delegacia.