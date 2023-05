Defesa Civil alerta para chuva isolada nas próximas horas em BH

432

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta informando que até as 8h desta terça-feira (30/5) pode haver chuva na capital mineira de até 20mm.





Durante a chuva, é recomendado evitar áreas de alagamento e se proteger em locais seguros. Veículos e árvores não devem ser utilizados como locais de abrigo.

A atenção deve estar redobrada, tanto para encostas de morros como para raios, a fim de evitar acidentes. Caso surjam rachaduras nas paredes de casa, fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199).





Cabos elétricos rompidos devem ser rapidamente comunicados para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil.

Alertas em tempo real





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

