BH: temperatura esquenta na tarde deste domingo; veja previsão para semana

Temperaturas mais frias pela manhã e amenas à tarde são típicas dessa época do ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Semana fria em BH

O domingo amanheceu gelado em Belo Horizonte, mas, à tarde, o sol aparece e a temperatura sobe, com previsão de ultrapassar os 27ºC. Enquanto isso, na madrugada, os termômetros marcaram 14,2°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Embora o dia tenha começado com o tempo nublado, o céu ficará limpo e claro, sem previsão de chuva à tarde. Se houver nuvens, chega apenas a parcialmente nublado. O tempo permanece seco e a umidade relativa do ar em Belo Horizonte gira em torno de 35% na tarde deste domingo (28/5).À noite, no entanto, volta a fazer frio em BH. A sensação térmica pode ser ainda mais baixa devido ao ventos, de intensidade fraca a moderada. Neste domingo, por volta das 2h, a sensação térmica foi de 3,2ºC na Estação do Cercadinho, no Buritis, Região Oeste.Na próxima semana, as manhãs terão cara de outono e as tardes de verão em Belo Horizonte. Os dias começam mais frios, com mínima variando entre 14ºC e 16ºC, e as tardes serão quentes, com a maior temperatura na casa dos 28ºC.Já o guarda-chuva pode ficar no armário. Uma massa de ar seco atua sobre o estado, afastando a chance de chuvas ao longo da semana. As taxas de umidade estão em queda e oscilam entre 70% e 30%.Na segunda-feira (29/5), a temperatura vai oscilar entre 13°C e 27°C. O céu ficará nublado a parcialmente nublado pela manhã. Os índices de umidade giram em torno de 30% no período da tarde.Na terça-feira (30/5), a madrugada será mais amena, com mínima em torno de 16°C e a máxima de 28°C. Na quarta-feira (31/5), o clima de inverno e o tempo seco continuam. A previsão é de que esse clima permaneça ao longo da semana.